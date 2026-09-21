Đối với vàng nhẫn, giá vàng tại một số thương hiệu lớn như Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji,... cũng duy trì ổn định so với thời điểm đầu giờ sáng qua, với mức bán ra dao động từ 147,6 - 148 triệu đồng/lượng.

Theo giới chuyên gia, giá vàng trong nước đứng yên chủ yếu do thị trường vàng thế giới đã khép lại phiên giao dịch tuần. Tuy nhiên, diễn biến này có thể chỉ là một nhịp tạm nghỉ trước khi giá vàng có những biến động đáng chú ý hơn trong tuần mới.

Dự báo, giá vàng hôm nay trong nước có thể tiếp tục đi ngang hoặc điều chỉnh giảm nhẹ, tùy thuộc vào diễn biến của thị trường vàng thế giới trong phiên đầu tuần. Dù vậy, triển vọng chung của giá vàng trong tuần vẫn đang nhận được sự quan tâm khi kim loại quý được kỳ vọng có thể tiếp tục bứt phá.