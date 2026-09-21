Giá vàng SJC các thương hiệu "bất động" ngày đầu tuần
V.A
21/09/2026 10:56 AM (GMT+7)
Giá vàng SJC bán ra tại tất cả các thương hiệu đều đi ngang so với đầu giờ sáng qua, hiện giao dịch ở mức 147,6 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng nhẫn, giá vàng tại một số thương hiệu lớn như Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji,... cũng duy trì ổn định so với thời điểm đầu giờ sáng qua, với mức bán ra dao động từ 147,6 - 148 triệu đồng/lượng.
Theo giới chuyên gia, giá vàng trong nước đứng yên chủ yếu do thị trường vàng thế giới đã khép lại phiên giao dịch tuần. Tuy nhiên, diễn biến này có thể chỉ là một nhịp tạm nghỉ trước khi giá vàng có những biến động đáng chú ý hơn trong tuần mới.
Dự báo, giá vàng hôm nay trong nước có thể tiếp tục đi ngang hoặc điều chỉnh giảm nhẹ, tùy thuộc vào diễn biến của thị trường vàng thế giới trong phiên đầu tuần. Dù vậy, triển vọng chung của giá vàng trong tuần vẫn đang nhận được sự quan tâm khi kim loại quý được kỳ vọng có thể tiếp tục bứt phá.
Giá vàng SJC quay đầu giảm, vàng nhẫn tăng giá
Giá vàng SJC tất cả các thương hiệu bán ra đồng loạt giảm 200.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 144,1 triệu đồng/lượng
Giá vàng SJC tăng trở lại còn vàng nhẫn tiếp tục giảm
Giá vàng SJC tất cả các thương hiệu bán ra đều phục hồi 200.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 144,3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC tăng trở lại
Giá vàng SJC tất cả các thương hiệu bán ra đồng loạt hồi phục 100.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 142,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc
Giá vàng SJC và nhẫn các thương hiệu liên tục điều chỉnh giảm mạnh sau cú "trượt dài" của thị trường thế giới.
Giá vàng SJC tất cả các thương hiệu bán ra tiếp tục "án binh bất động"
Giá vàng SJC tất cả các thương hiệu bán ra tiếp tục "án binh bất động" so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại vẫn ở mức 144,4 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC tiếp tục bất động, vàng nhẫn điều chỉnh giảm
Giá vàng SJC tiếp tục bất động, còn vàng nhẫn tiếp tục điều chỉnh giảm tại một số thương hiệu lớn sau một ngày giằng co.