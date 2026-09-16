Giá vàng SJC giảm mạnh so với sáng qua, người mua "đánh rơi" 300.000 đồng/lượng
V.A
16/09/2026 8:16 AM (GMT+7)
Giá vàng miếng SJC tất cả các thương hiệu bán ra giảm thêm 300.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 145,3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn ở một số thương hiệu lớn trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji,... mức bán ra cũng đồng loạt "bốc hơi" 300.000 đồng/lượng so với thời điểm đầu giờ sáng qua và giao dịch ở mức từ 145,7 - 146,5 triệu đồng/lượng.
Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước tiếp tục "cắm đầu" khi thị trường thế giới chưa lấy được nhịp hồi phục. Theo đó, giá vàng thế giới chưa lấy lại được mốc 4.300 USD/ounce và vẫn gần mức thấp nhất trong hơn một tháng qua. Điều này khiến giá vàng trong nước điều chỉnh giảm theo.
Dự báo, giá vàng hôm nay trong nước nhiều khả năng sẽ giảm thêm hoặc đi ngang bởi nhiều dấu hiệu cho thấy giá vàng thế giới chưa thể lấy lại đà phục hồi.
Giá vàng SJC giảm mạnh so với sáng qua, người mua "đánh rơi" 300.000 đồng/lượng
Giá vàng miếng SJC tất cả các thương hiệu bán ra giảm thêm 300.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 145,3 triệu đồng/lượng.
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