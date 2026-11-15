Giá vàng SJC và nhẫn tiếp tục giảm sâu sau khi mất mốc 140 triệu đồng/lượng và tác động bởi giá vàng thế giới suy giảm mạnh trong tuần.

Giá vàng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 135-138 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm mạnh 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Đối với vàng nhẫn, giá vàng Kim Gia Bảo 24K của Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh mức 134-138 triệu đồng/lượng, ổn định chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Giới chuyên gia dự báo, giá vàng trong nước hôm nay sẽ đi ngang do trải qua ngày cuối tuần và thị trường thế giới đóng cửa. Trong tuần tới, giá vàng sẽ tiếp tục biến động khó lường và nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm.