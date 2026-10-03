Giá vàng SJC quay đầu giảm, vàng nhẫn tăng giá
V.A
03/10/2026 8:19 AM (GMT+7)
Giá vàng SJC tất cả các thương hiệu bán ra đồng loạt giảm 200.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 144,1 triệu đồng/lượng
Đối với vàng nhẫn, nhiều thương hiệu lớn trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Doji,... mức bán ra lại bật tăng từ 100.000 - 200.000 đồng/lượng so với thời điểm đầu giờ sáng qua và hiện giao dịch ở mức 143,8 - 144 triệu đồng/lượng.
Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước mặc dù vẫn bám sát hướng đi của thị trường thế giới nhưng không đồng nhất ở các sản phẩm và thương hiệu vàng. Điều này cho thấy giá vàng trong nước không chỉ phụ thuộc vào giá vàng thế giới mà còn ảnh hưởng bởi thị trường mua bán nội địa.
Giá vàng SJC quay đầu giảm, vàng nhẫn tăng giá
Giá vàng SJC tất cả các thương hiệu bán ra đồng loạt giảm 200.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 144,1 triệu đồng/lượng
Giá vàng SJC tăng trở lại còn vàng nhẫn tiếp tục giảm
Giá vàng SJC tất cả các thương hiệu bán ra đều phục hồi 200.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 144,3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC tăng trở lại
Giá vàng SJC tất cả các thương hiệu bán ra đồng loạt hồi phục 100.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 142,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc
Giá vàng SJC và nhẫn các thương hiệu liên tục điều chỉnh giảm mạnh sau cú "trượt dài" của thị trường thế giới.
Giá vàng SJC tất cả các thương hiệu bán ra tiếp tục "án binh bất động"
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Giá vàng SJC tiếp tục bất động, vàng nhẫn điều chỉnh giảm
Giá vàng SJC tiếp tục bất động, còn vàng nhẫn tiếp tục điều chỉnh giảm tại một số thương hiệu lớn sau một ngày giằng co.