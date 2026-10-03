Giá vàng SJC quay đầu giảm, vàng nhẫn tăng giá

Đối với vàng nhẫn, nhiều thương hiệu lớn trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Doji,... mức bán ra lại bật tăng từ 100.000 - 200.000 đồng/lượng so với thời điểm đầu giờ sáng qua và hiện giao dịch ở mức 143,8 - 144 triệu đồng/lượng.

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước mặc dù vẫn bám sát hướng đi của thị trường thế giới nhưng không đồng nhất ở các sản phẩm và thương hiệu vàng. Điều này cho thấy giá vàng trong nước không chỉ phụ thuộc vào giá vàng thế giới mà còn ảnh hưởng bởi thị trường mua bán nội địa.