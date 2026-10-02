Giá vàng SJC tăng trở lại còn vàng nhẫn tiếp tục giảm

Đối với vàng nhẫn, nhiều thương hiệu lớn trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý,... mức bán ra lại giảm từ 1,3 - 1,7 triệu đồng/lượng so với thời điểm đầu giờ sáng qua và hiện giao dịch ở mức 143,8 triệu đồng/lượng.

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước dù vẫn tăng giảm theo thị trường thế giới nhưng diễn biến hay mức độ biến động giá lại không đồng nhất, có thời điểm giá bán trong nước điều chỉnh với biên độ lớn hơn. Các chuyên gia phân tích, thị trường vàng thế giới và trong nước diễn biến giằng co trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 10. Nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi cú hích mới từ tin tức thống kê việc làm, sau khi số liệu lạm phát Mỹ khá ủng hộ kim loại quý.