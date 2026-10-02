Giá vàng SJC tăng trở lại còn vàng nhẫn tiếp tục giảm
V.A
02/10/2026 8:24 AM (GMT+7)
Giá vàng SJC tất cả các thương hiệu bán ra đều phục hồi 200.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 144,3 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng nhẫn, nhiều thương hiệu lớn trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý,... mức bán ra lại giảm từ 1,3 - 1,7 triệu đồng/lượng so với thời điểm đầu giờ sáng qua và hiện giao dịch ở mức 143,8 triệu đồng/lượng.
Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước dù vẫn tăng giảm theo thị trường thế giới nhưng diễn biến hay mức độ biến động giá lại không đồng nhất, có thời điểm giá bán trong nước điều chỉnh với biên độ lớn hơn. Các chuyên gia phân tích, thị trường vàng thế giới và trong nước diễn biến giằng co trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 10. Nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi cú hích mới từ tin tức thống kê việc làm, sau khi số liệu lạm phát Mỹ khá ủng hộ kim loại quý.
Giá vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm mạnh
Giá vàng miếng SJC tất cả các thương hiệu bán ra "bốc hơi" 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 143,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC quay đầu giảm, vàng nhẫn tăng giá
Giá vàng SJC tất cả các thương hiệu bán ra đồng loạt giảm 200.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 144,1 triệu đồng/lượng
Giá vàng SJC tăng trở lại còn vàng nhẫn tiếp tục giảm
Giá vàng SJC tất cả các thương hiệu bán ra đều phục hồi 200.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 144,3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC tăng trở lại
Giá vàng SJC tất cả các thương hiệu bán ra đồng loạt hồi phục 100.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 142,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc
Giá vàng SJC và nhẫn các thương hiệu liên tục điều chỉnh giảm mạnh sau cú "trượt dài" của thị trường thế giới.
Giá vàng SJC tất cả các thương hiệu bán ra tiếp tục "án binh bất động"
Giá vàng SJC tất cả các thương hiệu bán ra tiếp tục "án binh bất động" so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại vẫn ở mức 144,4 triệu đồng/lượng.