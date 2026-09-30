Giá vàng SJC tăng trở lại

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước tiếp tục bám sát sự hồi phục của thị trường thế giới để tăng trở lại. Theo đó, giá vàng thế giới du chưa lấy lại được mốc 4.200 USD/ounce nhưng đang từng bước đi lên, điều này thúc đẩy sự phục hồi của giá vàng trong nước.

Dự báo, giá vàng hôm nay trong nước có khả năng tiếp tục tăng bởi giá vàng thế giới không còn giảm mạnh và đang lấy lại đà tăng, sau khi giữ được mức 4.100 USD/ounce.