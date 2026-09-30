Giá vàng SJC tăng trở lại
V.A
30/09/2026 8:16 AM (GMT+7)
Giá vàng SJC tất cả các thương hiệu bán ra đồng loạt hồi phục 100.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 142,5 triệu đồng/lượng.
Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước tiếp tục bám sát sự hồi phục của thị trường thế giới để tăng trở lại. Theo đó, giá vàng thế giới du chưa lấy lại được mốc 4.200 USD/ounce nhưng đang từng bước đi lên, điều này thúc đẩy sự phục hồi của giá vàng trong nước.
Dự báo, giá vàng hôm nay trong nước có khả năng tiếp tục tăng bởi giá vàng thế giới không còn giảm mạnh và đang lấy lại đà tăng, sau khi giữ được mức 4.100 USD/ounce.
Giá vàng SJC tăng trở lại còn vàng nhẫn tiếp tục giảm
Giá vàng SJC tất cả các thương hiệu bán ra đều phục hồi 200.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 144,3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC tăng trở lại
Giá vàng SJC tất cả các thương hiệu bán ra đồng loạt hồi phục 100.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 142,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc
Giá vàng SJC và nhẫn các thương hiệu liên tục điều chỉnh giảm mạnh sau cú "trượt dài" của thị trường thế giới.
Giá vàng SJC tất cả các thương hiệu bán ra tiếp tục "án binh bất động"
Giá vàng SJC tất cả các thương hiệu bán ra tiếp tục "án binh bất động" so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại vẫn ở mức 144,4 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC tiếp tục bất động, vàng nhẫn điều chỉnh giảm
Giá vàng SJC tiếp tục bất động, còn vàng nhẫn tiếp tục điều chỉnh giảm tại một số thương hiệu lớn sau một ngày giằng co.
Giá vàng SJC "án binh bất động", vàng nhẫn "nhảy múa"
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