Giá vàng SJC tất cả các thương hiệu bán ra tiếp tục "án binh bất động"

Đối với vàng nhẫn, một số "ông lớn" trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu mức bán ra tiếp đà giảm 200.000 đồng/lượng so với thời điểm đầu giờ sáng qua. Trong khi, vàng nhẫn các thương hiệu như Doji, Phú Quý,... đều đi ngang. Giá bán ra hiện tại trong khoảng 144,4 - 145,5 triệu đồng/lượng, tùy từng cửa hàng.

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước tiếp tục giảm dù thị trường thế giới đóng cửa giao dịch ngày cuối tuần cho thấy một số thương hiệu đang điều chỉnh theo thị trường mua bán. Một phần nguyên nhân nữa đến từ việc giá vàng thế giới được hàng loạt chuyên gia dự báo sẽ còn giảm sâu trong tuần này.