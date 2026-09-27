Giá vàng SJC tiếp tục bất động, vàng nhẫn điều chỉnh giảm
V.A
27/09/2026 8:55 AM (GMT+7)
Giá vàng SJC tiếp tục bất động, còn vàng nhẫn tiếp tục điều chỉnh giảm tại một số thương hiệu lớn sau một ngày giằng co.
Theo đó, vàng miếng SJC tất cả các thương hiệu bán ra đồng loạt duy trì ổn định so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại vẫn ở mức 144,4 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng nhẫn, một số "ông lớn" trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu mức bán ra tiếp đà giảm 100.000 đồng/lượng so với thời điểm đầu giờ sáng qua. Trong khi, vàng nhẫn các thương hiệu như Doji, Phú Quý,... đều đi ngang. Giá bán ra hiện tại trong khoảng 144,4 - 145,5 triệu đồng/lượng, tùy từng cửa hàng.
Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước gần như không thay đổi khi thị trường thế giới sau khi lao dốc vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. Theo đó, giá vàng thế giới chốt phiên dưới mức quan trọng 4.300 USD/ounce, báo hiệu nhiều thông tin tiêu cực cho kim loại quý này trong tuần tới.
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt bứt phá
Giá vàng SJC và vàng đồng loạt bứt phá sau nhiều ngày duy trì ở mức thấp. Vàng miếng SJC tất cả các thương hiệu bán ra đều tăng vọt 1,8 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.
Giá vàng SJC bất động còn vàng nhẫn giảm mạnh ở nhiều thương hiệu
Giá vàng miếng SJC giữ mức thấp sau khi giảm mạnh, còn vàng nhẫn một số thương hiệu tiếp tục giảm sâu do nhiều thông tin tiêu cực.
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt giảm mạnh
Giá vàng miếng SJC đồng loạt giảm mạnh, còn vàng nhẫn các thương hiệu điều chỉnh khác nhau có chỗ tăng chỗ giảm không đồng nhất.
Giá vàng SJC tăng trở lại, vàng nhẫn biến động thất thường
Giá vàng SJC có nhịp phục hồi, còn vàng nhẫn dù có biến động tăng giảm ở các thương hiệu nhưng vẫn gần như đi ngang so với hôm qua.
Giá vàng SJC và nhẫn tiếp tục bất động ở tất cả các thương hiệu
Giá vàng SJC tất cả các thương hiệu bán ra không thay đổi so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 143,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt bất động, dự báo tuần này sẽ tăng
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt đi ngang ở tất cả các thương hiệu sau khi trải qua ngày nghỉ cuối tuần, hiện giao dịch ở mức 143,5 triệu đồng/lượng.