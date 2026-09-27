Giá vàng SJC tiếp tục bất động, vàng nhẫn điều chỉnh giảm

Theo đó, vàng miếng SJC tất cả các thương hiệu bán ra đồng loạt duy trì ổn định so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại vẫn ở mức 144,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, một số "ông lớn" trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu mức bán ra tiếp đà giảm 100.000 đồng/lượng so với thời điểm đầu giờ sáng qua. Trong khi, vàng nhẫn các thương hiệu như Doji, Phú Quý,... đều đi ngang. Giá bán ra hiện tại trong khoảng 144,4 - 145,5 triệu đồng/lượng, tùy từng cửa hàng.

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước gần như không thay đổi khi thị trường thế giới sau khi lao dốc vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. Theo đó, giá vàng thế giới chốt phiên dưới mức quan trọng 4.300 USD/ounce, báo hiệu nhiều thông tin tiêu cực cho kim loại quý này trong tuần tới.