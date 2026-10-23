Giá vàng SJC và nhẫn bất ngờ đứng im mặc giá vàng thế giới giảm sâu
V.A
23/10/2026 8:25 AM (GMT+7)
Giá vàng SJC và vàng nhẫn ngày 23/10 ở hầu hết thương hiệu bất ngờ "im ắng" dù giá vàng thế giới liên tục giảm mạnh, chỉ duy nhất thương hiệu Phú Quý điều chỉnh nhẹ, thậm chí vàng nhẫn của Doji còn tăng.
Giá vàng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 139,3 - 142,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), duy trì ổn định ở chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 138,1 - 142,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), duy trì ổn định ở chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 4,2 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 138,1 - 142,1 triệu đồng/lượng (mua – bán), duy trì ổn định chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 4 triệu đồng.
Giới chuyên gia nhận định, trái ngược hoàn toàn với cú lao dốc thẳng đứng của thị trường quốc tế, giá vàng trong nước gần như không chịu tác động và duy trì trạng thái giằng co quanh vùng đỉnh lịch sử. Dự báo, giá vàng hôm nay trong nước nhiều khả năng sẽ giảm sâu bởi giá vàng thế giới đã "lao dốc" về gần mức 4.000 USD/ounce.
Giá vàng SJC và vàng nhẫn lao dốc không phanh
Giá vàng SJC và nhẫn tiếp tục giảm mạnh so với sáng qua. Trong khi đó, giá vàng thế giới "lao dốc không phanh", tiếp tục tìm đáy mới.
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt giảm mạnh
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt giảm mạnh ở nhiều thương hiệu. Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng giảm mạnh, tạo thêm "đáy" mới trong năm 2026.
Giá vàng SJC và nhẫn tăng giảm tùy từng thương hiệu
Giá vàng SJC và nhẫn tăng giảm tùy từng thương hiệu. Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục giảm về gần mức 3.850 USD/ounce.
Trực tiếp: Lễ trao giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam
Lễ tổng kết và trao giải Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ IV - năm 2026 và Thi ảnh Nông thôn Việt Nam 40 năm Đổi mới đang diễn ra tại Trụ sở Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt.
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt giảm sâu ở nhiều thương hiệu
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt giảm ở nhiều thương hiệu. Trong khi đó, giá vàng thế giới giảm về quanh mức 3.850 USD/ounce, thấp nhất trong hơn 1 năm qua.
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt đi ngang ở mức thấp
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt đi ngang do trải qua ngày cuối tuần. Trong khi, giá vàng thế giới tiếp tục giảm nhẹ ngay khi mở phiên tuần mới.