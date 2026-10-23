Giá vàng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 139,3 - 142,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), duy trì ổn định ở chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 138,1 - 142,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), duy trì ổn định ở chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 4,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 138,1 - 142,1 triệu đồng/lượng (mua – bán), duy trì ổn định chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 4 triệu đồng.

Giới chuyên gia nhận định, trái ngược hoàn toàn với cú lao dốc thẳng đứng của thị trường quốc tế, giá vàng trong nước gần như không chịu tác động và duy trì trạng thái giằng co quanh vùng đỉnh lịch sử. Dự báo, giá vàng hôm nay trong nước nhiều khả năng sẽ giảm sâu bởi giá vàng thế giới đã "lao dốc" về gần mức 4.000 USD/ounce.