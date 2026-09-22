Giá vàng SJC và nhẫn các thương hiệu đồng loạt giảm mạnh

Đối với vàng nhẫn, một số thương hiệu lớn trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji,... mức bán ra cũng giảm sâu từ 1,2 - 1,5 triệu đồng/lượng so với thời điểm đầu giờ sáng qua và giao dịch trong khoảng 147,6 - 146,8 triệu đồng/lượng.

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước giảm mạnh do xu hướng giảm sâu ngay đầu tuần mới từ thị trường thế giới. Theo đó, giá vàng thế giới sụt giảm mạnh về gần mức 4.300 USD/ounce và chưa có dấu hiệu hồi phục.

Các chuyên gia cho rằng, trong ngắn hạn, áp lực từ đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu neo cao tiếp tục kìm hãm đà tăng của kim loại quý. Trừ khi có đột biến địa chính trị mới đẩy mạnh dòng tiền phòng hộ hoặc xuất hiện tín hiệu ôn hòa hơn từ Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (Fed), giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động tích lũy trong biên độ 4.300 - 4.400 USD/ounce.