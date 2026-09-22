Giá vàng SJC và nhẫn các thương hiệu đồng loạt giảm mạnh
V.A
22/09/2026 9:06 AM (GMT+7)
Giá vàng miếng SJC tất cả các thương hiệu bán ra "bốc hơi" 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 146,6 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng nhẫn, một số thương hiệu lớn trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji,... mức bán ra cũng giảm sâu từ 1,2 - 1,5 triệu đồng/lượng so với thời điểm đầu giờ sáng qua và giao dịch trong khoảng 147,6 - 146,8 triệu đồng/lượng.
Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước giảm mạnh do xu hướng giảm sâu ngay đầu tuần mới từ thị trường thế giới. Theo đó, giá vàng thế giới sụt giảm mạnh về gần mức 4.300 USD/ounce và chưa có dấu hiệu hồi phục.
Các chuyên gia cho rằng, trong ngắn hạn, áp lực từ đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu neo cao tiếp tục kìm hãm đà tăng của kim loại quý. Trừ khi có đột biến địa chính trị mới đẩy mạnh dòng tiền phòng hộ hoặc xuất hiện tín hiệu ôn hòa hơn từ Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (Fed), giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động tích lũy trong biên độ 4.300 - 4.400 USD/ounce.
Giá vàng SJC bất động còn vàng nhẫn giảm mạnh ở nhiều thương hiệu
Giá vàng miếng SJC giữ mức thấp sau khi giảm mạnh, còn vàng nhẫn một số thương hiệu tiếp tục giảm sâu do nhiều thông tin tiêu cực.
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt giảm mạnh
Giá vàng miếng SJC đồng loạt giảm mạnh, còn vàng nhẫn các thương hiệu điều chỉnh khác nhau có chỗ tăng chỗ giảm không đồng nhất.
Giá vàng SJC tăng trở lại, vàng nhẫn biến động thất thường
Giá vàng SJC có nhịp phục hồi, còn vàng nhẫn dù có biến động tăng giảm ở các thương hiệu nhưng vẫn gần như đi ngang so với hôm qua.
Giá vàng SJC và nhẫn tiếp tục bất động ở tất cả các thương hiệu
Giá vàng SJC tất cả các thương hiệu bán ra không thay đổi so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 143,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt bất động, dự báo tuần này sẽ tăng
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt đi ngang ở tất cả các thương hiệu sau khi trải qua ngày nghỉ cuối tuần, hiện giao dịch ở mức 143,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm mạnh
Giá vàng miếng SJC tất cả các thương hiệu bán ra "bốc hơi" 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 143,5 triệu đồng/lượng.