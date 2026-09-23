Giá vàng SJC và nhẫn các thương hiệu tiếp tục giảm mạnh

Theo đó, vàng miếng SJC tất cả các thương hiệu bán ra đồng loạt giảm 1,7 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 144,9 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, một số thương hiệu lớn trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji,... mức bán ra cũng "bốc hơi" từ 600.000 - 1,7 triệu đồng/lượng so với thời điểm đầu giờ sáng qua và giao dịch trong khoảng 144,9 - 146 triệu đồng/lượng.

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước liên tục giảm mạnh khi thị trường thế giới duy trì vùng giá ở mức thấp. Theo đó, giá vàng thế giới lùi sâu về mức sát 4.300 USD/ounce trong hôm qua khiến giá vàng trong nước liên tục điều chỉnh giảm mạnh.