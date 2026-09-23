Giá vàng SJC và nhẫn các thương hiệu tiếp tục giảm mạnh
V.A
23/09/2026 8:23 AM (GMT+7)
Giá vàng miếng SJC và nhẫn các thương hiệu tiếp tục giảm mạnh ngày thứ 3 liên tiếp khi giá dầu và đồng USD tăng cao.
Theo đó, vàng miếng SJC tất cả các thương hiệu bán ra đồng loạt giảm 1,7 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 144,9 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng nhẫn, một số thương hiệu lớn trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji,... mức bán ra cũng "bốc hơi" từ 600.000 - 1,7 triệu đồng/lượng so với thời điểm đầu giờ sáng qua và giao dịch trong khoảng 144,9 - 146 triệu đồng/lượng.
Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước liên tục giảm mạnh khi thị trường thế giới duy trì vùng giá ở mức thấp. Theo đó, giá vàng thế giới lùi sâu về mức sát 4.300 USD/ounce trong hôm qua khiến giá vàng trong nước liên tục điều chỉnh giảm mạnh.
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt giảm mạnh
Giá vàng miếng SJC đồng loạt giảm mạnh, còn vàng nhẫn các thương hiệu điều chỉnh khác nhau có chỗ tăng chỗ giảm không đồng nhất.
Giá vàng SJC tăng trở lại, vàng nhẫn biến động thất thường
Giá vàng SJC có nhịp phục hồi, còn vàng nhẫn dù có biến động tăng giảm ở các thương hiệu nhưng vẫn gần như đi ngang so với hôm qua.
Giá vàng SJC và nhẫn tiếp tục bất động ở tất cả các thương hiệu
Giá vàng SJC tất cả các thương hiệu bán ra không thay đổi so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 143,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt bất động, dự báo tuần này sẽ tăng
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt đi ngang ở tất cả các thương hiệu sau khi trải qua ngày nghỉ cuối tuần, hiện giao dịch ở mức 143,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm mạnh
Giá vàng miếng SJC tất cả các thương hiệu bán ra "bốc hơi" 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 143,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC quay đầu giảm, vàng nhẫn tăng giá
Giá vàng SJC tất cả các thương hiệu bán ra đồng loạt giảm 200.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 144,1 triệu đồng/lượng