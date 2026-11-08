Giá vàng SJC và nhẫn đi ngang nhưng tăng mạnh so với tuần trước
V.A
08/11/2026 8:13 AM (GMT+7)
Giá vàng SJC và nhẫn đi ngang nhưng tăng mạnh so với tuần trước. Trong khi đó, giá vàng thế giới chốt phiên tuần vững vàng trên mức 4.000 USD/ounce.
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt đi ngang. Tuy nhiên, hầu hết các thương hiệu đều tăng từ 2-3 triệu đồng/lượng sau 1 tuần và trên mức 140 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 138-141 triệu đồng/lượng (mua-bán), duy trì ổn định ở chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.
Đối với vàng nhẫn, giá vàng Kim Gia Bảo 24K của Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng, duy trì ổn định chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.
Giới chuyên gia dự báo, giá vàng hôm nay trong nước sẽ tiếp tục đi ngang do ngày nghỉ cuối tuần thị trường thế giới đã chốt giao dịch. Trong khi đó, giá vàng tuần tới vẫn sẽ diễn biến khó lường, phụ thuộc vào thị trường mua bán trong nước và biến động của vàng thế giới.
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