Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt bất động, dự báo tuần này sẽ tăng
V.A
05/10/2026 7:28 AM (GMT+7)
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt đi ngang ở tất cả các thương hiệu sau khi trải qua ngày nghỉ cuối tuần, hiện giao dịch ở mức 143,5 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng nhẫn, nhiều thương hiệu lớn trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Doji,... mức bán ra cũng bất động so với thời điểm đầu giờ sáng qua và hiện giao dịch ở mức từ 143,3 - 143,5 triệu đồng/lượng.
Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước tiếp tục bám sát xu hướng thị trường thế giới. Theo đó, giá vàng thế giới đánh dấu tuần thứ 2 giảm mạnh liên tiếp khiến giá vàng trong nước cũng lao đao. Mặc dù, mức giảm của thị trường trong nước nhẹ hơn nhưng cũng khiến tâm lý nhà đầu tư hoang mang vì viễn cảnh hồi phục khó xảy ra trong năm nay.
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt bứt phá
Giá vàng SJC và vàng đồng loạt bứt phá sau nhiều ngày duy trì ở mức thấp. Vàng miếng SJC tất cả các thương hiệu bán ra đều tăng vọt 1,8 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.
Giá vàng SJC bất động còn vàng nhẫn giảm mạnh ở nhiều thương hiệu
Giá vàng miếng SJC giữ mức thấp sau khi giảm mạnh, còn vàng nhẫn một số thương hiệu tiếp tục giảm sâu do nhiều thông tin tiêu cực.
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt giảm mạnh
Giá vàng miếng SJC đồng loạt giảm mạnh, còn vàng nhẫn các thương hiệu điều chỉnh khác nhau có chỗ tăng chỗ giảm không đồng nhất.
Giá vàng SJC tăng trở lại, vàng nhẫn biến động thất thường
Giá vàng SJC có nhịp phục hồi, còn vàng nhẫn dù có biến động tăng giảm ở các thương hiệu nhưng vẫn gần như đi ngang so với hôm qua.
Giá vàng SJC và nhẫn tiếp tục bất động ở tất cả các thương hiệu
Giá vàng SJC tất cả các thương hiệu bán ra không thay đổi so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 143,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt bất động, dự báo tuần này sẽ tăng
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt đi ngang ở tất cả các thương hiệu sau khi trải qua ngày nghỉ cuối tuần, hiện giao dịch ở mức 143,5 triệu đồng/lượng.