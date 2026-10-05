Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt bất động, dự báo tuần này sẽ tăng

Đối với vàng nhẫn, nhiều thương hiệu lớn trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Doji,... mức bán ra cũng bất động so với thời điểm đầu giờ sáng qua và hiện giao dịch ở mức từ 143,3 - 143,5 triệu đồng/lượng.

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước tiếp tục bám sát xu hướng thị trường thế giới. Theo đó, giá vàng thế giới đánh dấu tuần thứ 2 giảm mạnh liên tiếp khiến giá vàng trong nước cũng lao đao. Mặc dù, mức giảm của thị trường trong nước nhẹ hơn nhưng cũng khiến tâm lý nhà đầu tư hoang mang vì viễn cảnh hồi phục khó xảy ra trong năm nay.