Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt bứt phá

Giá vàng SJC giao dịch hiện tại ở mức 144,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, một số thương như Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji,... đồng loạt tăng cao từ 900.000 - 1,5 triệu đồng/lượng và hiện chủ yếu giao dịch ở mức từ 143,8 - 144,3 triệu đồng/lượng.

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước có bước phục hồi mạnh mẽ theo xu hướng của thị trường thế giới. Theo đó, giá vàng thế giới bật tăng mạnh từ "đáy" 4.100 USD/ounce lên 4.200 USD/ounce vào trưa qua, thúc đẩy giá vàng trong nước liên tục tăng cao.