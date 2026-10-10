Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt bứt phá
V.A
10/10/2026 8:43 AM (GMT+7)
Giá vàng SJC và vàng đồng loạt bứt phá sau nhiều ngày duy trì ở mức thấp. Vàng miếng SJC tất cả các thương hiệu bán ra đều tăng vọt 1,8 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.
Giá vàng SJC giao dịch hiện tại ở mức 144,8 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng nhẫn, một số thương như Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji,... đồng loạt tăng cao từ 900.000 - 1,5 triệu đồng/lượng và hiện chủ yếu giao dịch ở mức từ 143,8 - 144,3 triệu đồng/lượng.
Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước có bước phục hồi mạnh mẽ theo xu hướng của thị trường thế giới. Theo đó, giá vàng thế giới bật tăng mạnh từ "đáy" 4.100 USD/ounce lên 4.200 USD/ounce vào trưa qua, thúc đẩy giá vàng trong nước liên tục tăng cao.
Giá vàng SJC và nhẫn tiếp tục giảm mạnh
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt giảm mạnh so với sáng hôm qua. Trong khi, giá vàng thế giới chốt phiên tuần giảm sâu, mất ngưỡng quan trọng.
Giá vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm sâu
Giá vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm sâu so với sáng qua. Trong khi, giá vàng thế giới đã rơi tự do, mất mốc 4.000 USD/ounce.
Giá vàng SJC và nhẫn bất ngờ đứng im mặc giá vàng thế giới giảm sâu
Giá vàng SJC và vàng nhẫn ngày 23/10 ở hầu hết thương hiệu bất ngờ "im ắng" dù giá vàng thế giới liên tục giảm mạnh, chỉ duy nhất thương hiệu Phú Quý điều chỉnh nhẹ, thậm chí vàng nhẫn của Doji còn tăng.
Giá vàng SJC và nhẫn tiếp tục theo chiều hướng đi xuống
Giá vàng SJC và vàng nhẫn ở các thương hiệu tiếp tục giảm sâu so với sáng hôm qua, giao dịch ở mức 139,3 - 142,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng SJC và vàng nhẫn đều giảm sâu
Giá vàng SJC và vàng nhẫn ở các thương hiệu đều giảm mạnh so với sáng qua, hiện giao dịch ở mức 139,6 - 142,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 500.000 đồng/lượng.
Giá vàng SJC giảm mạnh, "bốc hơi" 500.000 đồng/lượng
Giá vàng SJC giảm mạnh, "bốc hơi" 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.