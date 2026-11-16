Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt đi ngang vào ngày cuối tuần sau khi liên tục giảm mạnh.

Giá vàng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 135-138 triệu đồng/lượng (mua-bán), duy trì ổn định ở chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Đối với vàng nhẫn, giá vàng Kim Gia Bảo 24K của Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh mức 133,8-137,8 triệu đồng/lượng, duy trì ổn định chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Nhiều chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước hôm nay sẽ diễn biến khó lường và phụ thuộc chủ yếu vào diễn biến của giá vàng thế giới.