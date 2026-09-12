Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng miếng SJC tại một số thương hiệu giảm mạnh 1,2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua, hiện được giao dịch ở mức 145,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Đối với vàng nhẫn, giá bán ra tại một số thương hiệu lớn như Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji,... cũng giảm từ 1 - 1,5 triệu đồng/lượng so với thời điểm đầu giờ sáng qua, xuống mức 145,8 - 146,6 triệu đồng/lượng.

Theo nhận định của giới chuyên gia, giá vàng trong nước đang bám sát diễn biến của thị trường vàng thế giới. Vì vậy, việc giá vàng thế giới giảm mạnh đã tạo áp lực lên thị trường trong nước, khiến giá vàng đồng loạt đi xuống. Một số chuyên gia cho rằng, giá dầu tăng mạnh do căng thẳng Mỹ - Iran cùng nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại khu vực Biển Đỏ có thể tiếp tục gây áp lực lên lạm phát, qua đó hỗ trợ đồng USD và làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Dự báo, giá vàng hôm nay trong nước có thể tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ hoặc đi ngang, trong bối cảnh giá vàng thế giới sau nhịp giảm mạnh vẫn chưa thể hồi phục trở lại ngưỡng 4.400 USD/ounce.