Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt giảm mạnh theo xu hướng thế giới, trong đó vàng nhẫn "tụt sâu" xuống dưới mức 140 triệu đồng/lượng.

Tính đến 6 giờ 30 phút ngày 12/11, tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 137-140 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm mạnh 900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Đối với vàng nhẫn, giá vàng Kim Gia Bảo 24K của Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh mức 135,5-139,5 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Giới chuyên gia dự báo, giá vàng hôm nay trong nước sẽ còn tiếp tục giảm mạnh bởi giá vàng thế giới thêm một lần nữa mất ngưỡng quan trọng 4.000 USD/ounce.