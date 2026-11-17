Giá vàng SJC và nhẫn nhiều thương hiệu giảm sâu sau một ngày đồng loạt "đứng im".

Giá vàng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 135-138 triệu đồng/lượng (mua-bán), duy trì ổn định ở chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Đối với vàng nhẫn, giá vàng Kim Gia Bảo 24K của Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh mức 133,5-137,5 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Giới chuyên gia dự báo, giá vàng trong nước tiếp tục gặp khó để phục hồi trong ngắn hạn và có thể tiếp tục giảm trong hôm nay bởi giá vàng thế giới vẫn chưa lấy lại mức 3.900 USD/ounce.