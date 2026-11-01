Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt "rơi tự do" xuống dưới mức 140 triệu đồng/lượng
V.A
01/11/2026 8:06 AM (GMT+7)
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt "rơi tự do" xuống dưới mức 140 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp đà giảm mạnh sau 1 tuần.
Giá vàng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 136-139 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm mạnh 2,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.
Đối với vàng nhẫn, giá vàng Kim Gia Bảo 24K của Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh mức 133,8-137,8 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 2,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.
Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước đã mất mốc quan trọng vào đúng ngày cuối cùng trong tháng 10/2026. Điều này dự báo vàng tiếp tục "gặp khó" để lấy lại đà hồi phục trong 2 tháng còn lại trong năm. Giá vàng hôm nay trong nước nhiều khả năng sẽ đi ngang do trải qua ngày cuối tuần.
Giá vàng SJC và vàng nhẫn lao dốc không phanh
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