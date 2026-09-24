Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh nhưng dự báo sẽ giảm

Đối với vàng nhẫn, một số thương hiệu lớn trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji,... mức bán ra cũng đảo chiều tăng 300.000 đồng/lượng so với thời điểm đầu giờ sáng qua và giao dịch trong khoảng 145,2 - 146,3 triệu đồng/lượng.

Giới chuyên gia nhận định giá vàng trong nước nhiều khả năng sẽ đảo chiều giảm mạnh trong hôm nay khi các thương hiệu mở cửa giao dịch. Theo đó, thị trường trong nước tiếp tục bám sát diễn biến của giá vàng thế giới và có bước phục hồi đáng kể.