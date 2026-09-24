Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh nhưng dự báo sẽ giảm
V.A
24/09/2026 7:41 AM (GMT+7)
Gía vàng SJC tất cả các thương hiệu bán ra đồng loạt tăng vọt 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 145,5 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng nhẫn, một số thương hiệu lớn trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji,... mức bán ra cũng đảo chiều tăng 300.000 đồng/lượng so với thời điểm đầu giờ sáng qua và giao dịch trong khoảng 145,2 - 146,3 triệu đồng/lượng.
Giới chuyên gia nhận định giá vàng trong nước nhiều khả năng sẽ đảo chiều giảm mạnh trong hôm nay khi các thương hiệu mở cửa giao dịch. Theo đó, thị trường trong nước tiếp tục bám sát diễn biến của giá vàng thế giới và có bước phục hồi đáng kể.
Giá vàng SJC bất động còn vàng nhẫn giảm mạnh ở nhiều thương hiệu
Giá vàng miếng SJC giữ mức thấp sau khi giảm mạnh, còn vàng nhẫn một số thương hiệu tiếp tục giảm sâu do nhiều thông tin tiêu cực.
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt giảm mạnh
Giá vàng miếng SJC đồng loạt giảm mạnh, còn vàng nhẫn các thương hiệu điều chỉnh khác nhau có chỗ tăng chỗ giảm không đồng nhất.
Giá vàng SJC tăng trở lại, vàng nhẫn biến động thất thường
Giá vàng SJC có nhịp phục hồi, còn vàng nhẫn dù có biến động tăng giảm ở các thương hiệu nhưng vẫn gần như đi ngang so với hôm qua.
Giá vàng SJC và nhẫn tiếp tục bất động ở tất cả các thương hiệu
Giá vàng SJC tất cả các thương hiệu bán ra không thay đổi so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 143,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt bất động, dự báo tuần này sẽ tăng
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt đi ngang ở tất cả các thương hiệu sau khi trải qua ngày nghỉ cuối tuần, hiện giao dịch ở mức 143,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm mạnh
Giá vàng miếng SJC tất cả các thương hiệu bán ra "bốc hơi" 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 143,5 triệu đồng/lượng.