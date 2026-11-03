Giá vàng SJC và nhẫn đã tăng mạnh trở lại so với hôm qua, lấy lại mốc 140 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 137-140 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn của Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh mức 135,5-139,5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Giới chuyên gia dự báo, giá vàng hôm nay trong nước có thể tiếp tục đà hồi phục, sau khi giá vàng thế giới đã tăng trở lại và dần quay lại mốc 4.000 USD/ounce.