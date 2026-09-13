Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng trở lại

Vàng miếng SJC tại một số thương hiệu ghi nhận mức tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua, hiện được giao dịch ở mức 146 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, các thương hiệu lớn như Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji,... cũng đồng loạt điều chỉnh giá bán tăng từ 300.000 - 600.000 đồng/lượng so với thời điểm đầu giờ sáng qua. Hiện giá vàng nhẫn được niêm yết trong khoảng 146,4 - 147 triệu đồng/lượng.

Theo nhận định của giới chuyên gia, việc giá vàng trong nước quay đầu tăng trở lại là diễn biến khá bất ngờ nếu đặt trong tương quan với thị trường quốc tế. Trên thị trường thế giới, giá vàng đã giảm mạnh và chốt phiên ở mức thấp hơn đáng kể so với ngưỡng 4.400 USD/ounce. Dù phục hồi trong phiên gần nhất, giá vàng trong nước vẫn trải qua một tuần giảm sâu.

Trong phiên hôm nay, giá vàng trong nước được dự báo có thể đi ngang do thị trường nghỉ cuối tuần. Tuy nhiên, sau nhịp phục hồi này, kim loại quý được kỳ vọng sẽ bước vào một tuần mới với những diễn biến tích cực hơn.