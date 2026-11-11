Giá vàng SJC giảm mạnh còn vàng nhẫn chủ yếu đi ngang với ở nhiều thương hiệu.

Giá vàng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 137,9-140,9 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Đối với vàng nhẫn, giá vàng Kim Gia Bảo 24K của Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh mức 137-141 triệu đồng/lượng, ổn định chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước hôm nay nhiều khả năng giảm sâu bởi giá vàng thế giới đã "lao dốc", mất mốc 4.100 USD/ounce.