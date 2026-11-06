Giá vàng SJC và nhẫn vẫn ghi nhận mức tăng so với hôm qua. Tuy nhiên, những nhịp giảm liên tiếp đã "thổi bay" sự tăng trưởng trước đó.

Giá vàng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 139,5-142,5 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá vàng Kim Gia Bảo 24K của Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh mức 138,8-142,8 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 3,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch mua-bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng hôm nay trong nước sẽ diễn biến khó lường và có thể điều chỉnh giảm nhẹ nếu giá vàng thế giới không sớm lấy lại mốc 4.100 USD/ounce.