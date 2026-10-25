Giá vàng SJC và vàng nhẫn ở hầu hết các thương hiệu đồng loạt giảm giá. Mặc dù vậy, mức giảm của giá vàng trong nước chưa tương xứng với đà "lao dốc" của thế giới, thậm chí một số sản phẩm vàng vẫn chưa điều chỉnh giảm.

Giá vàng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 138,7-141,7 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Đối với vàng nhẫn, giá vàng Kim Gia Bảo 24K của Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh mức 137,1-141,1 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch mua-bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.