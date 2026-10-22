Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 138,1 - 142,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Đối với vàng nhẫn, giá vàng Kim Gia Bảo 24K của Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh mức 138,1 - 142,1 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.