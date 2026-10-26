Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 137,1-141,7 triệu đồng/lượng (mua-bán), duy trì ổn định ở chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua-bán ở mức 4,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá vàng Kim Gia Bảo 24K của Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh mức 137,1-141,1 triệu đồng/lượng, duy trì ổn định chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch mua-bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.