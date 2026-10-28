Giá vàng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 139-142 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua. Còn tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 137-142 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 300.000 đồng/lượng chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn giao dịch quanh mức 138-142 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng hôm nay trong nước dự báo nhiều khả năng tăng mạnh khi kim loại quý này tại thị trường thế giới đã bật tăng mạnh trên mức 4.050 USD/ounce.