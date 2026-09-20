Giá vàng SJC và vàng nhẫn đang "im hơi lặng tiếng"

Giá vàng trong nước hôm nay nhìn chung đi ngang sau phiên tăng mạnh trước đó, với vàng miếng SJC và vàng nhẫn tại hầu hết các thương hiệu lớn không ghi nhận biến động đáng kể.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC bán ra tại tất cả các thương hiệu đều giữ nguyên so với đầu giờ sáng qua, hiện giao dịch ở mức 147,6 triệu đồng/lượng. Riêng giá mua vào tại Bảo Tín Minh Châu (BTMC) được điều chỉnh giảm.

Đối với vàng nhẫn, giá vàng bán ra tại một số thương hiệu lớn như Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji,... cũng duy trì ổn định so với thời điểm đầu giờ sáng qua, dao động trong khoảng 147,6 - 148 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, BTMC là thương hiệu duy nhất điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn.

Theo giới chuyên gia, giá vàng trong nước tiếp tục bám sát diễn biến của thị trường thế giới. Sau khi phục hồi mạnh, giá vàng thế giới duy trì đà tăng và chốt phiên gần ngưỡng 4.400 USD/ounce. Diễn biến này khiến phần lớn các thương hiệu vàng trong nước giữ nguyên giá giao dịch.

Dự báo, giá vàng hôm nay trong nước có thể tiếp tục duy trì trạng thái ổn định do thị trường bước vào kỳ nghỉ cuối tuần, thường là khoảng thời gian giao dịch khá trầm lắng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia trên thế giới nhận định giá vàng có thể tiếp tục đà tăng trong tuần tới.