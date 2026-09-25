Giá vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm "cắm đầu"

Giá vàng SJC tất cả các thương hiệu bán ra đồng loạt "bốc hơi" 1,1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 144,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, một số thương hiệu lớn trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji,... mức bán ra cũng đảo chiều giảm mạnh từ 700.000 - 800.000 đồng/lượng so với thời điểm đầu giờ sáng qua và giao dịch trong khoảng 144,4 - 145,6 triệu đồng/lượng.

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước tiếp tục theo sát diễn biến thị trường thế giới. Theo đó, giá vàng thế giới gặp áp lực của việc bán ra nên không thể lấy lại đà tăng. Điều này khiến giá vàng trong nước liên tục điều chỉnh giảm.