Giá vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm mạnh
V.A
15/09/2026 9:52 AM (GMT+7)
Giá vàng SJC và nhẫn tiếp tục xu hướng giảm so với sáng qua, sau một nhịp hồi phục bất ngờ.
Giá vàng miếng SJC tại một số thương hiệu giảm 400.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua, xuống còn 145,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.
Đối với vàng nhẫn, giá bán tại một số thương hiệu lớn như Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji,... cũng điều chỉnh giảm từ 200.000 - 400.000 đồng/lượng so với thời điểm đầu giờ sáng qua. Hiện giá vàng nhẫn được giao dịch trong khoảng 146 - 146,8 triệu đồng/lượng.
Theo nhận định của giới chuyên gia, giá vàng trong nước đang chịu sức ép giảm theo diễn biến của thị trường vàng thế giới. Đáng chú ý, cú lao dốc của giá vàng thế giới vào cuối ngày hôm qua đã tác động trực tiếp đến mặt bằng giá trong nước.
Dự báo, giá vàng hôm nay trong nước có thể tiếp tục giảm mạnh khi giá vàng thế giới đã đánh mất mốc 4.300 USD/ounce.
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