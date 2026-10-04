Giá vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng nhẫn, nhiều thương hiệu lớn trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Doji,... mức bán ra cũng giảm sâu từ 400.000 - 500.000 đồng/lượng so với thời điểm đầu giờ sáng qua và hiện giao dịch ở mức 143,3 - 143,5 triệu đồng/lượng.

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước tiếp tục bám sát thị trường thế giới. Theo đó, giá vàng thế giới đã giảm mạnh trước khi chốt phiên tuần và ghi nhận tuần giảm thứ 2 liên tiếp.

Các chuyên gia cho rằng, giá vàng thế giới sẽ còn diễn biến khó lường trong tuần tới và tiếp tục tác động tới thị trường vàng trong nước. Do đó, người dân và nhà đầu tư vàng trong bối cảnh biến động khó lường nên giữ tâm lý thận trọng, hạn chế bắt đáy sớm và ưu tiên quản trị rủi ro dòng vốn thay vì chạy theo các đợt bật nảy kỹ thuật ngắn hạn.