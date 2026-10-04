Giá vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm mạnh
V.A
04/10/2026 8:47 AM (GMT+7)
Giá vàng miếng SJC tất cả các thương hiệu bán ra "bốc hơi" 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 143,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn, nhiều thương hiệu lớn trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Doji,... mức bán ra cũng giảm sâu từ 400.000 - 500.000 đồng/lượng so với thời điểm đầu giờ sáng qua và hiện giao dịch ở mức 143,3 - 143,5 triệu đồng/lượng.
Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước tiếp tục bám sát thị trường thế giới. Theo đó, giá vàng thế giới đã giảm mạnh trước khi chốt phiên tuần và ghi nhận tuần giảm thứ 2 liên tiếp.
Các chuyên gia cho rằng, giá vàng thế giới sẽ còn diễn biến khó lường trong tuần tới và tiếp tục tác động tới thị trường vàng trong nước. Do đó, người dân và nhà đầu tư vàng trong bối cảnh biến động khó lường nên giữ tâm lý thận trọng, hạn chế bắt đáy sớm và ưu tiên quản trị rủi ro dòng vốn thay vì chạy theo các đợt bật nảy kỹ thuật ngắn hạn.
Giá vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm mạnh
Giá vàng miếng SJC tất cả các thương hiệu bán ra "bốc hơi" 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 143,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC quay đầu giảm, vàng nhẫn tăng giá
Giá vàng SJC tất cả các thương hiệu bán ra đồng loạt giảm 200.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 144,1 triệu đồng/lượng
Giá vàng SJC tăng trở lại còn vàng nhẫn tiếp tục giảm
Giá vàng SJC tất cả các thương hiệu bán ra đều phục hồi 200.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 144,3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC tăng trở lại
Giá vàng SJC tất cả các thương hiệu bán ra đồng loạt hồi phục 100.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 142,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc
Giá vàng SJC và nhẫn các thương hiệu liên tục điều chỉnh giảm mạnh sau cú "trượt dài" của thị trường thế giới.
Giá vàng SJC tất cả các thương hiệu bán ra tiếp tục "án binh bất động"
Giá vàng SJC tất cả các thương hiệu bán ra tiếp tục "án binh bất động" so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại vẫn ở mức 144,4 triệu đồng/lượng.