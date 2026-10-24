Giá vàng SJC lao dốc không phanh

Giá vàng SJC và vàng nhẫn ở hầu hết thương hiệu đồng loạt giảm sâu. Tuy mức giảm chưa tương xứng với đà "lao dốc" của thị trường thế giới nhưng giá vàng trong nước cũng khó hồi phục trong ngắn hạn.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 139-142 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn giảm mạnh 700.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch mua-bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.