Giá vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc

Giá vàng SJC tất cả các thương hiệu bán ra đồng loạt giảm mạnh 2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 142,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, nhiều thương hiệu lớn trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý,... mức bán ra "bốc hơi" từ 1,7 - 2 triệu đồng/lượng so với thời điểm đầu giờ sáng qua.

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước "sập mạnh" khi thị trường thế giới bất ngờ giảm sâu. Theo đó, giá vàng thế giới lao dốc sau khi áp lực bán gia tăng. Các quan chức Fed cảnh báo lạm phát vẫn có xu hướng tăng và khả năng thắt chặt thêm chưa bị loại bỏ, qua đó tạo thêm sức ép lên vàng trong ngắn hạn.