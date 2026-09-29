Giá vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc
V.A
29/09/2026 2:21 PM (GMT+7)
Giá vàng SJC và nhẫn các thương hiệu liên tục điều chỉnh giảm mạnh sau cú "trượt dài" của thị trường thế giới.
Giá vàng SJC tất cả các thương hiệu bán ra đồng loạt giảm mạnh 2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 142,4 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng nhẫn, nhiều thương hiệu lớn trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý,... mức bán ra "bốc hơi" từ 1,7 - 2 triệu đồng/lượng so với thời điểm đầu giờ sáng qua.
Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước "sập mạnh" khi thị trường thế giới bất ngờ giảm sâu. Theo đó, giá vàng thế giới lao dốc sau khi áp lực bán gia tăng. Các quan chức Fed cảnh báo lạm phát vẫn có xu hướng tăng và khả năng thắt chặt thêm chưa bị loại bỏ, qua đó tạo thêm sức ép lên vàng trong ngắn hạn.
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt bứt phá
Giá vàng SJC và vàng đồng loạt bứt phá sau nhiều ngày duy trì ở mức thấp. Vàng miếng SJC tất cả các thương hiệu bán ra đều tăng vọt 1,8 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.
Giá vàng SJC bất động còn vàng nhẫn giảm mạnh ở nhiều thương hiệu
Giá vàng miếng SJC giữ mức thấp sau khi giảm mạnh, còn vàng nhẫn một số thương hiệu tiếp tục giảm sâu do nhiều thông tin tiêu cực.
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt giảm mạnh
Giá vàng miếng SJC đồng loạt giảm mạnh, còn vàng nhẫn các thương hiệu điều chỉnh khác nhau có chỗ tăng chỗ giảm không đồng nhất.
Giá vàng SJC tăng trở lại, vàng nhẫn biến động thất thường
Giá vàng SJC có nhịp phục hồi, còn vàng nhẫn dù có biến động tăng giảm ở các thương hiệu nhưng vẫn gần như đi ngang so với hôm qua.
Giá vàng SJC và nhẫn tiếp tục bất động ở tất cả các thương hiệu
Giá vàng SJC tất cả các thương hiệu bán ra không thay đổi so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 143,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt bất động, dự báo tuần này sẽ tăng
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt đi ngang ở tất cả các thương hiệu sau khi trải qua ngày nghỉ cuối tuần, hiện giao dịch ở mức 143,5 triệu đồng/lượng.