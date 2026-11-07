Giá vàng SJC và nhẫn đảo chiều giảm mạnh, về sát mức 140 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 138-141 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Đối với vàng nhẫn, giá vàng Kim Gia Bảo 24K của Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 2,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Giới chuyên gia nhận định, thị trường vàng trong nước ghi nhận áp lực chốt lời và điều chỉnh mạnh sau chuỗi ngày tăng nóng. Điều này khiến giá vàng đồng loạt giảm mạnh. Dự báo, giá vàng hôm nay trong nước có thể đi ngang hoặc tăng nhẹ trở lại bởi giá vàng thế giới chốt phiên tuần trên mức 4.050 USD/ounce.