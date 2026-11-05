Giá vàng SJC và nhẫn đã tiếp đà tăng mạnh so với hôm qua. Các sản phẩm vàng đều dần lấy lại mức 140 triệu đồng/lượng và tiếp đà hồi phục.

Giá vàng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 139,4-142,4 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng mạnh 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn hôm nay tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh mức 135,7-139,7 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Giới chuyên gia dự báo, giá vàng hôm nay trong nước nhiều khả năng tiếp tục tăng cao bởi giá vàng thế giới tiếp đà hồi phục mạnh, vượt trên mức 4.050 USD/ounce.