Giá vàng SJC và vàng nhẫn đã ghi nhận mức tăng so với sáng hôm qua, bất chấp các đợt điều chỉnh giảm mạnh vào chiều qua.

Giá vàng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 138,2-141,2 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá vàng Kim Gia Bảo 24K của Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh mức 137-141 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước hôm nay nhiều khả năng tiếp tục tăng mạnh khi giá vàng thế giới có đợt hồi phục mạnh mẽ và duy trì trên mức 4.100 USD/ounce.