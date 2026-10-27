Cụ thể, tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng SJC giao dịch ở mức 138,7-141,7 triệu đồng/lượng (mua-bán), duy trì ổn định ở chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Đối với vàng nhẫn, giá vàng Kim Gia Bảo 24K của Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh mức 136,8-140,8 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Giới chuyên gia cảnh báo, nhà đầu tư nên thận trọng khi mua vàng trong thời điểm này. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới được nới rộng, cùng với biên độ mua vào-bán ra duy trì ở mức cao từ 2,5 - 4,9 triệu đồng/lượng có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người mua. Các nhà đầu tư cũng như người dân nên duy trì tỷ trọng an toàn, kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu, định hướng rõ ràng từ các thông tin kinh tế thế giới quan trọng trước khi đưa ra quyết định giao dịch lớn.