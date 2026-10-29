Giá vàng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 140-143 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, đối với giá vàng nhẫn, giá vàng Kim Gia Bảo 24K của Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh mức 137,4-141,4 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 600.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch mua-bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giới chuyên gia dự báo, giá vàng hôm nay trong nước nhiều khả năng sẽ đi ngang sau khi tăng mạnh do giá vàng thế giới tiếp tục duy trì ổn định trên mức 4.050 USD/ounce.