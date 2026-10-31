Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt giảm mạnh theo xu hướng thế giới sau nhiều ngày duy trì sự ổn định.

Giá vàng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 138,4-141,4 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm mạnh 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với giá vàng nhẫn, giá vàng Kim Gia Bảo 24K của Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh mức 136,2-140,2 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 1,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng hôm nay trong nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm rất mạnh bởi giá vàng thế giới đã "rơi tự do" xuống dưới mức 3.900 USD/ounce.