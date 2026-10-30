Giá vàng SJC và vàng nhẫn hầu hết các thương hiệu đều không có biến động, chỉ số ít nhà vàng điều chỉnh giảm nhẹ so với hôm qua.

Tính đến 6 giờ 30 phút ngày 30/10, tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng SJC giao dịch ở mức 139,7-142,7 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá vàng Kim Gia Bảo 24K của Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh mức 137,4-141,4 triệu đồng/lượng, duy trì ổn định chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch mua-bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.