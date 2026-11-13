Giá vàng SJC và nhẫn tiếp đà giảm mạnh và không còn giữ được mốc 140 triệu đồng/lượng, do giá vàng thế giới ngày càng "lún sâu".

Giá vàng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 136-139 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Đối với vàng nhẫn, giá vàng Kim Gia Bảo 24K của Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh mức 134,7-138,7 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 800.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Các chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước hôm nay sẽ tiếp tục đà lao dốc, nhất là khi giá vàng thế giới tạo thêm "đáy mới" ở dưới mức 3.900 USD/ounce.