Giá vàng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 138-141 triệu đồng/lượng (mua-bán), duy trì ổn định ở chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 136,5-141 triệu đồng/lượng (mua-bán), duy trì ổn định ở chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Đối với vàng nhẫn, giá vàng Kim Gia Bảo 24K của Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng, duy trì ổn định chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng hôm nay trong nước có thể tiếp tục bất động theo diễn biến của giá vàng thế giới. Một số chuyên gia cho rằng, giá vàng rất khó lường nên nhà đầu tư cần theo sát diễn biến của thị trường thế giới.