Giá vàng SJC và nhẫn tiếp đà giảm sâu sau khi mất mốc 140 triệu đồng/lượng và tác động bởi giá vàng thế giới lao dốc.

Giá vàng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 135-138 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Đối với vàng nhẫn, giá vàng Kim Gia Bảo 24K của Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh mức 134-138 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 700.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước hôm nay khó có thể phục hồi, thậm chí sẽ giảm nhẹ do giá vàng thế giới chốt phiên ở dưới mức 3.900 USD/ounce - mức thấp trong vòng 1 năm qua.