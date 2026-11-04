Giá vàng SJC và nhẫn đã tiếp tục tăng mạnh so với hôm qua. Giá bán ra chủ yếu vẫn ở quanh mốc 140 triệu đồng/lượng với hầu hết các thương hiệu.

Giá vàng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 137,6-140,6 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng mạnh 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Đối với giá vàng nhẫn, giá vàng Kim Gia Bảo 24K của Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh mức 136,3-140,3 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 800.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước hôm nay có thể tiếp đà phục hồi nhưng mức tăng không quá lớn do giá vàng thế giới chưa thể bứt phá trở lại mức quan trọng 4.000 USD/ounce.