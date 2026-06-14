Giá vàng tăng, Rolex, Omega và các loại đồng hồ xa xỉ bị đem nấu chảy

Mẫu đồng hồ Constellation của Omega từng xuất hiện nổi bật trong các chiến dịch quảng cáo, phim ảnh và tại Met Gala cùng các ngôi sao như George Clooney và Nicole Kidman, biến nó trở thành biểu tượng của sự sang trọng và quyến rũ.

Nhưng với giá vàng gần chạm mức cao kỷ lục thiết lập vào tháng Một, một số chiếc đồng hồ kinh điển như vậy đang bị đem đi nung chảy do giá trị hàm lượng kim loại của chúng đã vượt quá giá trị bán lại.

Theo các cuộc phỏng vấn của Reuters với hơn 10 đại lý, chuyên gia trong ngành và cố vấn đầu tư, các mẫu đồng hồ đã qua sử dụng từ những thương hiệu như Omega và TAG Heuer thuộc tập đoàn LVMH là những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi xu hướng này.



Tháng Năm vừa qua, nhà kinh doanh người Anh Jon White thuộc công ty Gold Traders đã nung chảy một chiếc Constellation bằng vàng 18-carat từ cuối những năm 1970 trong tình trạng hoàn hảo. Đây là một trong hàng chục chiếc đồng hồ xa xỉ phổ thông mà ông đã đem đi rã phế liệu trong năm nay khi nhu cầu đầu tư vàng tăng cao.

"Một chiếc đồng hồ tuyệt đẹp. Nhưng trên thực tế, nếu khách hàng gửi chiếc đó đến một nhà đấu giá, họ sẽ thu về được bao nhiêu?" - ông White, người đồng thời quản lý một nhà đấu giá, chia sẻ với Reuters.

Hàm lượng vàng trong chiếc đồng hồ Constellation – một trong nhiều mẫu mã được sản xuất bởi thương hiệu Omega thuộc sở hữu của tập đoàn Swatch có giá trị trị giá 5.750 bảng Anh (7.749 USD), cao hơn 35% so với giá trị đấu giá ước tính từ 4.000 đến 4.500 bảng Anh của nó, ông White cho biết.



James Lamdin, người sáng lập Analog Shift – đơn vị kinh doanh đồng hồ cũ của Watches of Switzerland, cho biết việc nung chảy "chủ yếu xảy ra với các dòng đồng hồ đã qua sử dụng đời mới và cả những chiếc đồng hồ cổ điển đời sâu vốn chưa có giá trị sưu tầm."

Các thương hiệu đồng hồ xa xỉ có phản ứng khác nhau. Người phát ngôn của Swatch và Rolex cho biết họ sẽ không bình luận về câu chuyện này. LVMH, Richemont, Patek Philippe và Audemars Piguet đã không phản hồi các yêu cầu bình luận.

Vàng lỏng

Giá vàng đã tăng vọt lên mức kỷ lục 5.600 USD/ounce vào tháng Một khi những lo ngại về địa chính trị và thương mại thúc đẩy các nhà đầu tư tìm đến các kim loại quý mang tính hầm trú ẩn an toàn. Giá vàng hiện đang dao động quanh mức 4.200 USD/ounce, gần gấp đôi mức trung bình của năm 2024.

Tuy nhiên, giá thị trường của đồng hồ đã qua sử dụng lại không chuyển dịch theo cùng một hướng.

"Tôi thấy điều này rất đáng buồn, bởi vì rõ ràng một khi thứ gì đó đã bị nung chảy, nó sẽ biến mất mãi mãi" - Adrian Hailwood, một chuyên gia về lịch sử chế tác đồng hồ, bày tỏ.

Không có số liệu chính thức nào cho thấy có bao nhiêu chiếc đồng hồ xa xỉ đang bị nung chảy. Dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy hoạt động tái chế vàng nói chung trong quý đầu tiên đã tăng 5% lên 366 tấn, trong khi nhu cầu trang sức vàng tăng 31% về giá trị lên mức 47 tỷ USD.

Đồng hồ có thể chứa từ một lượng vàng nhỏ cho đến hơn 200 gram, nghĩa là giá trị phế liệu của chúng có thể lên tới hàng chục nghìn USD. Ở một chiếc Omega Constellation, vàng có thể được tìm thấy ở phần vỏ và phần dây đeo.

Với dự báo giá vàng sẽ đạt mức từ 5.400 đến 6.300 USD/ounce trong năm nay, áp lực nung chảy một số mẫu đồng hồ sẽ còn tiếp diễn, đặc biệt là khi các đại lý bán lại chúng phải gánh thêm các chi phí vận hành và chi phí cung cấp chế độ bảo hành.

Những chiếc đồng hồ mới bị sản xuất dư thừa cũng có thể bị đem đi nung chảy.

Bẫy bán lại

Ba chuyên gia trong ngành cho biết, các thương hiệu cao cấp kiểm soát chặt chẽ sản lượng sản xuất mới - như các công ty tư nhân Patek Philippe và Rolex - luôn giành được mức giá chênh lệch cao nhất so với giá trị nung chảy.

Đối với một số mẫu mã, "danh sách chờ là một con số khổng lồ. Bạn đang phải nói đến khoảng thời gian từ 2 đến 8 năm" - Simon Lazarus, trưởng bộ phận PR và nội dung tại nền tảng đồng hồ xa xỉ trực tuyến Chrono Hunter, cho biết.

Theo Vontobel, Rolex chiếm 61% giá trị doanh số bán đồng hồ Thụy Sĩ mới có giá trên 3.000 franc Thụy Sĩ (3.770 USD) vào năm ngoái, tăng từ mức 57% vào năm 2023 bất chấp khối lượng sản xuất thấp hơn.

Tuy nhiên, các thương hiệu ít độc quyền hơn như TAG Heuer, Breitling và Omega lại gặp khó khăn trong việc duy trì mức giá bán lẻ mới cao, do người mua có thể sở hữu một cỗ máy thời gian đã qua sử dụng với mức giá thấp hơn nhiều.

Ba chuyên gia cho biết, các mẫu như Speedmaster của Omega thường bị mất giá mạnh sau khi bán ra, khiến chúng dễ rơi vào nguy cơ bị rã phế liệu.



