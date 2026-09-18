Giá vàng tăng sốc, các nhà máy tinh luyện quá tải, các tiệm kim hoàn lao đao

Khi giá vàng tăng vọt lên gần 5.600 USD/ounce hồi cuối tháng 1, United Precious Metal Refining (United PMR), một nhà tinh luyện tại Alden, New York, đã phải ngừng tiếp nhận khách hàng mới. Doanh nghiệp này vẫn xử lý vàng cho các khách hàng cũ, nhưng khối lượng từ nhóm này đã tăng khoảng 40%.

Hàng trăm khách hàng tiềm năng muốn bán vàng phế liệu vì thế bị từ chối, theo Jckonline.

Các nhà máy tinh luyện tại Mỹ quá tải khi giá vàng tăng sốc vào đầu năm nay. Ảnh Jckonline

Rafael Amador, Giám đốc marketing của United PMR, cho biết nút thắt không nằm ở những lò luyện. "Công suất" còn liên quan đến hạn mức tín dụng, bảo hiểm và khả năng tài chính của nhà tinh luyện. Doanh nghiệp không thể tiếp nhận lượng vàng vượt quá giới hạn mà các nguồn lực này cho phép.

Vàng tăng sốc, nhà tinh luyện đồng loạt quá tải

Giá vàng đạt đỉnh 5.594,82 USD/ounce ngày 29/1, trước khi giảm 9,5% chỉ trong một phiên - mức giảm trong ngày mạnh nhất kể từ năm 1983.

Nhưng theo ông Amador, tình trạng ùn ứ tại các nhà tinh luyện còn kéo dài sau đó.

"Tất cả các nhà tinh luyện lớn gần như đều phải đóng cửa theo từng giai đoạn. Họ vẫn phục vụ khách hàng hiện hữu nhưng không tiếp nhận khách hàng mới", ông nói.

Diễn biến này phù hợp với báo cáo quý I của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), theo đó những hạn chế về công suất đã làm chậm hoạt động thu gom vàng tái chế tại Bắc Mỹ và châu Âu.

Tinh chế vàng phế liệu thành vàng nguyên chất. Ảnh Jckonline

Đáng chú ý, lượng vàng tái chế toàn cầu vẫn tăng 5% trong quý I, bất chấp giá lập kỷ lục. Tuy nhiên, sang quý II, lượng vàng tái chế giảm 6% khi giá vàng hạ nhiệt khiến người dân bớt động lực bán.

Điều này tạo ra thách thức trực tiếp cho các tiệm kim hoàn Mỹ, vốn mua vàng phế liệu từ khách hàng rồi chuyển cho nhà tinh luyện để thu hồi kim loại quý.

Các tiệm kim hoàn nhận bài học đắt giá

Theo ông Amador, đợt tăng giá mạnh vừa qua khiến giới tinh luyện vàng chia thành hai cách nhìn. Một số cho rằng đây chỉ là cú tăng bất thường, trong khi United PMR đã bắt đầu chuẩn bị cho khả năng tình trạng tương tự tái diễn.

United PMR tinh luyện vàng và bán dưới dạng vàng thỏi. Ảnh Jckonline

Ông khuyến nghị các tiệm kim hoàn không nên chờ đến lúc thị trường nóng lên mới tìm nhà tinh luyện. Thay vào đó, họ nên xây dựng quan hệ với ít nhất hai nhà tinh luyện, giao dịch thường xuyên và thử gửi những lô vàng nhỏ trước.

"Nếu một bên gặp vấn đề, bạn vẫn còn bên kia để lựa chọn", ông Amador nói.

Với những lô nhỏ, chi phí tinh luyện cũng là vấn đề. Chẳng hạn, một chiếc nhẫn vàng 14K nặng 10 gram chứa khoảng 0,1875 ounce vàng nguyên chất, tương đương khoảng 824 USD theo mức giá tại thời điểm bài viết.

United PMR thu phí cố định 100 USD hoặc 2% giá trị vàng, tùy mức nào cao hơn. Với chỉ một chiếc nhẫn, mức phí 100 USD tương đương khoảng 1/8 giá trị vàng.

Theo Amador, mức phí cố định chỉ bớt đáng kể khi giá trị lô vàng tiến gần 5.000 USD. Vì vậy, các tiệm kim hoàn có xu hướng gom một lượng vàng phế liệu đủ lớn trước khi gửi đi tinh luyện. Ông xem lô khoảng 90 gram, trị giá khoảng 7.400 USD, là mức khởi đầu hợp lý.

Tiệm kim hoàn có thể mất tiền ngay khi mua vàng

Không chỉ khâu tinh luyện, việc xác định đúng hàm lượng vàng ngay tại cửa hàng cũng quyết định lợi nhuận.

Ông Amador khuyến nghị các cửa hàng kim hoàn kiểm tra kỹ vàng trước khi định giá. Vàng không có từ tính, vì vậy nam châm đất hiếm có thể giúp phát hiện móc khóa bằng thép hoặc lõi kim loại cơ bản ẩn trong dây chuyền rỗng.

Các tiệm cũng nên mài xuyên qua lớp mạ trước khi thử bằng axit hoặc máy huỳnh quang tia X (XRF), bởi các phương pháp này chỉ kiểm tra ở độ sâu rất nhỏ trên bề mặt.

Đặc biệt, vàng 18K không phải lúc nào cũng cho kết quả tinh luyện tương ứng 75% vàng. Một số chi tiết sửa chữa có thể sử dụng vật liệu chỉ tương đương vàng 14K, khiến hàm lượng chung của món trang sức thấp hơn dự kiến.

Ông Amador cũng khuyên các cửa hàng nên chú ý thời điểm chốt giá với nhà tinh luyện. Nếu gửi vàng trước khi khóa giá, số tiền cuối cùng nhận được có thể thay đổi đáng kể nếu thị trường đảo chiều.

Cơn sốt vàng đầu năm 2026 vì vậy không chỉ tạo ra kỷ lục về giá. Nó còn cho thấy một thực tế mới: khi vàng tăng quá mạnh, ngay cả các nhà tinh luyện cũng có thể trở thành điểm nghẽn, khiến tiệm kim hoàn phải tính toán lại cách thu mua, tích trữ và bán vàng phế liệu.



