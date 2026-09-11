Giá vàng thế giới giảm rất mạnh, vàng trong nước "nín thở"
V.A
11/09/2026 9:05 AM (GMT+7)
Giá vàng thế giới bắt đầu giảm mạnh từ thời điểm tối qua khi chỉ số giá sản xuất tăng cao. Ở thị trường trong nước, vàng miếng SJC và nhẫn đồng loạt đi ngang sau nhiều ngày biến động tăng giảm thất thường.
Giá vàng thế giới giảm rất mạnh, vàng trong nước "nín thở"
Giá vàng thế giới bắt đầu giảm mạnh từ thời điểm tối qua khi chỉ số giá sản xuất tăng cao. Ở thị trường trong nước, vàng miếng SJC và nhẫn đồng loạt đi ngang sau nhiều ngày biến động tăng giảm thất thường.
Giá vàng đồng loạt tăng mạnh trở lại
Giá vàng miếng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh trở lại so với trưa qua, sau pha điều chỉnh giảm sâu vào sáng qua.
Giá vàng nhẫn đột ngột giảm rất mạnh
Giá vàng miếng SJC và nhẫn đảo chiều giảm mạnh sau khi tăng trở lại vào sáng hôm qua, tạo ra diễn biến giằng co trên thị trường.
Lại giảm, vàng nhẫn về mức 146,8 triệu đồng/lượng
Vàng nhẫn một số thương hiệu lớn mức bán ra giảm sâu từ 900.000 - 1,2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch ở mức từ 146,8 - 148,6 triệu đồng/lượng.
Vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt đi ngang
Vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt bất động khi trải qua ngày cuối tuần, vàng miếng SJC các thương hiệu bán ra duy trì ổn định so với đầu giờ sáng qua, hiện giao dịch ở mức 147,6 triệu đồng/lượng.
Vàng SJC và vàng nhẫn quay đầu giảm mạnh
Vàng SJC và vàng nhẫn quay đầu giảm mạnh sau khi mới hồi phục được 1 ngày, giảm 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua, hiện giao dịch ở mức 147,6 triệu đồng/lượng.