Giá xăng, thực phẩm, vật liệu xây dựng vào diện theo dõi chặt cuối năm

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 480/TB-VPCP ngày 12/9/2026, truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá, tại cuộc họp về kết quả quản lý, điều hành giá 8 tháng và nhiệm vụ những tháng còn lại của năm.

Mục tiêu đặt ra là vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa kiểm soát lạm phát, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội. Các cơ quan được yêu cầu bám sát diễn biến trong nước, quốc tế, chủ động cập nhật kịch bản và xử lý kịp thời những yếu tố có thể gây sức ép lên mặt bằng giá.

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Giảm chi phí đầu vào, bảo đảm nguồn hàng thiết yếu

Bộ Tài chính được giao theo dõi sát chỉ số giá tiêu dùng, tổng hợp diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu và thường xuyên cập nhật kịch bản lạm phát theo từng quý, cả năm. Trên cơ sở đó, Bộ tham mưu cho Ban Chỉ đạo điều hành giá và Chính phủ lựa chọn giải pháp phù hợp với diễn biến thực tế.

Những chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và lệ phí còn phù hợp tiếp tục được triển khai để giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, hỗ trợ đời sống người dân. Một số nhóm hàng có ảnh hưởng lớn đến sản xuất và tiêu dùng như xăng dầu, phân bón được đặc biệt lưu ý. Bộ Tài chính cũng phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu, đề xuất phương án điều chỉnh linh hoạt thuế đối với xăng dầu khi cần thiết.

Ở lĩnh vực tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu điều hành chủ động, linh hoạt và phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa. Tỷ giá, lãi suất, tín dụng, cung tiền và dòng vốn quốc tế phải được theo dõi sát để hạn chế tác động từ lạm phát nhập khẩu.

Tăng trưởng tín dụng được điều tiết phù hợp với khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, ưu tiên dòng vốn cho sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nông nghiệp và công nghiệp chế biến, chế tạo. Cơ quan chức năng đồng thời tăng kiểm tra, xử lý hành vi đầu cơ, găm giữ ngoại tệ gây bất ổn thị trường ngoại hối.

Với nhóm năng lượng, Bộ Công Thương có trách nhiệm theo dõi giá dầu thô, xăng dầu thành phẩm, khí hóa lỏng, than và các nguồn năng lượng chủ chốt trên thế giới. Việc điều hành thị trường xăng dầu trong nước phải bám sát diễn biến cung cầu, tuân thủ các nghị định của Chính phủ và Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 6/3/2026.

Các doanh nghiệp đầu mối phải bảo đảm nguồn hàng phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, không để xảy ra đứt gãy nguồn cung hoặc tình trạng găm hàng chờ tăng giá. Bộ Công Thương cũng được giao điều hòa cung cầu, bảo đảm cân đối những mặt hàng chiến lược và chủ động nguồn dự trữ xăng dầu để can thiệp khi thị trường biến động.

Đối với lương thực, thực phẩm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải theo dõi sát tình hình sản xuất, nguồn cung và giá các mặt hàng như lúa gạo, thịt lợn, gia cầm, thủy sản, rau quả. Việc chuẩn bị phương án cung ứng cần được thực hiện sớm, tránh để thiếu hàng cục bộ làm giá tăng bất thường.

Giá thức ăn chăn nuôi, phân bón và vật tư nông nghiệp cũng nằm trong diện giám sát do ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất. Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công Thương điều tiết hợp lý giữa nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, nhất là với những mặt hàng nông sản chiến lược.

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Không để chi phí giảm nhưng giá hàng hóa, dịch vụ vẫn neo cao

Bên cạnh xăng dầu và thực phẩm, giá vật liệu xây dựng, nhà ở và bất động sản tiếp tục được theo dõi trong những tháng cuối năm. Bộ Xây dựng có nhiệm vụ đánh giá biến động của vật liệu và chi phí xây dựng, từ đó đề xuất giải pháp bình ổn phù hợp.

Các địa phương phải nâng cao chất lượng công bố giá vật liệu xây dựng, bảo đảm thông tin phản ánh sát thị trường, đồng thời xử lý tình trạng đầu cơ, găm hàng hoặc thao túng giá. Đây là yếu tố quan trọng trong bối cảnh nhiều dự án đầu tư công và công trình xây dựng đang đẩy nhanh tiến độ vào cuối năm.

Đối với vận tải và logistics, cơ quan chức năng sẽ tăng cường thanh tra việc chấp hành pháp luật về giá. Doanh nghiệp được yêu cầu điều chỉnh giảm cước tương ứng khi chi phí nhiên liệu đi xuống, không để xảy ra tình trạng giá xăng dầu đã giảm nhưng giá vận chuyển vẫn giữ ở mức cao.

Những trường hợp lợi dụng biến động giá nhiên liệu để tăng cước bất hợp lý hoặc chậm điều chỉnh giảm sẽ bị xử lý. Việc kiểm soát cước vận tải không chỉ tác động đến người sử dụng dịch vụ mà còn góp phần giảm chi phí lưu thông hàng hóa, qua đó hạn chế áp lực lên giá bán lẻ.

Trong lĩnh vực y tế, Bộ Y tế được giao giám sát giá thuốc, vật tư, hóa chất xét nghiệm, thiết bị y tế và dịch vụ khám, chữa bệnh. Nguồn cung phải được bảo đảm đầy đủ với mức giá hợp lý; lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế cần tính đến khả năng chi trả của người dân.

Giá dịch vụ lưu trú, du lịch và lữ hành cũng được yêu cầu kiểm soát, nhất là trong các dịp lễ, Tết và mùa cao điểm. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với địa phương ngăn tình trạng tăng giá bất hợp lý, ảnh hưởng đến quyền lợi du khách và hình ảnh điểm đến.

Với lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải chỉ đạo cung ứng đủ sách giáo khoa, bảo đảm phụ huynh, học sinh có thể mua sách thuận tiện và không phải trả cao hơn giá niêm yết trên bìa. Những hành vi vi phạm về giá và cung ứng sách phải được kiểm tra, xử lý nghiêm.

Kinh phí thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP phải được bố trí đầy đủ, kịp thời. Các địa phương được khuyến khích huy động nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ học sinh vùng khó khăn, khu công nghiệp, bữa ăn bán trú và thiết bị học tập. Nhà trường phải công khai các khoản thu, không được lợi dụng chủ trương xã hội hóa để đặt thêm gánh nặng lên phụ huynh.

Trong 4 tháng cuối năm, UBND các tỉnh, thành phố phải chủ động triển khai chương trình bình ổn thị trường, theo dõi giá cả và chuẩn bị hàng hóa cho mùa mưa bão, thiên tai cũng như các giai đoạn nhu cầu tăng cao. Cơ sở kinh doanh phải thực hiện đúng quy định về kê khai, niêm yết và công khai giá.

Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện hằng tháng, hằng quý về Bộ Tài chính. Yêu cầu xuyên suốt là không để thiếu nguồn cung, đầu cơ hoặc sự chậm trễ trong điều chỉnh giá làm gia tăng chi phí sản xuất và tạo thêm áp lực lên đời sống người dân.





