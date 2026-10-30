Nhu cầu thuê nhà lớn, nguồn cung nhà ở xã hội cần thay đổi

Với lực lượng lao động đông đảo, TP.HCM có nhu cầu lớn về nhà ở dành cho công nhân, người lao động nhập cư và các gia đình trẻ chưa đủ tích lũy để mua nhà. Trong bối cảnh giá nhà vượt khả năng chi trả của nhiều người, phát triển nhà cho thuê dài hạn đang trở thành một hướng bổ sung quan trọng cho thị trường bất động sản.

Theo thông tin từ cơ quan quản lý được công bố trong năm 2026, TP.HCM có khoảng 974.000 người có nhu cầu mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội. Trong khi đó, thực tế sinh sống của một bộ phận công nhân vẫn phụ thuộc vào các khu nhà trọ, nơi điều kiện diện tích, tiện ích và hạ tầng có sự chênh lệch đáng kể.

Bài toán đặt ra không chỉ là xây thêm bao nhiêu căn hộ, mà còn là phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế. Với người lao động có thu nhập chưa cao, một căn nhà có mức thuê ổn định, thuận tiện đi làm và đáp ứng các điều kiện sinh hoạt cơ bản đôi khi thiết thực hơn việc vay dài hạn để mua nhà.

TP.HCM có khoảng 974.000 người có nhu cầu mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội. Ảnh: Gia Linh

Theo Nghị quyết 303/NQ-CP ngày 30/9/2026 của Chính phủ, TP.HCM được giao chỉ tiêu phát triển 181.257 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê trong giai đoạn 2026-2030. Trong đó, 52.000 căn dành cho thuê, phần còn lại là nhà ở xã hội để bán và cho thuê mua.

Riêng năm 2027, thành phố dự kiến phát triển khoảng 57.657 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Đây là quy mô nguồn cung đáng chú ý, song hiệu quả thị trường sẽ phụ thuộc vào khả năng đưa dự án vào sử dụng và mức giá có phù hợp với người cần nhà hay không.

Doanh nghiệp cần cơ chế vốn phù hợp với mô hình cho thuê

Một trong những trở ngại của phân khúc này là đặc thù đầu tư. Khác với dự án nhà ở thương mại bán sản phẩm để thu hồi vốn, dự án cho thuê cần thời gian dài để tạo dòng tiền và hoàn vốn. Nếu chi phí đầu tư lớn, trong khi nguồn thu phải duy trì ở mức người lao động có thể chi trả, doanh nghiệp sẽ khó cân đối hiệu quả tài chính nếu thiếu cơ chế hỗ trợ phù hợp.

Tại buổi làm việc ngày 29/10 với Bộ Xây dựng, ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Lê Thành, cho biết doanh nghiệp đang đề xuất dự án Lê Thành Tân Kiên 2 với quy mô khoảng 2.000 căn nhà cho thuê. Tuy nhiên, tính chất thương mại, dịch vụ hỗn hợp của khu đất đang gây khó khăn cho việc tiếp cận vốn vay ngân hàng.

Vướng mắc này cho thấy nguồn cung nhà cho thuê không chỉ phụ thuộc vào quỹ đất mà còn liên quan trực tiếp đến khả năng huy động tài chính của chủ đầu tư. Nếu cơ chế tín dụng chưa phù hợp với chu kỳ hoàn vốn, những dự án hướng đến nhóm khách hàng thu nhập thấp sẽ khó mở rộng nhanh.

Theo các chuyên gia, thị trường nhà ở TP.HCM cần phát triển đa dạng hơn giữa nhà ở xã hội để bán, thuê mua và cho thuê. Ảnh: Gia Linh

Trước thực tế đó, Bộ Xây dựng cho biết sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu cơ chế tái cấp vốn hỗ trợ các ngân hàng thương mại cho vay phát triển nhà ở xã hội. Bộ cũng phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu bổ sung nguồn lực cho Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ người dân vay vốn.

Về phía TP.HCM, thành phố đã rà soát 31 khu đất có nguồn gốc do Nhà nước quản lý, dự kiến tạo lập quỹ đất phát triển khoảng 40.000 căn nhà ở. Thành phố đồng thời nghiên cứu khai thác quỹ nhà hiện có, đàm phán mua lại một số quỹ nhà để bổ sung nguồn cung cho thuê.

Định hướng này mở ra khả năng tận dụng nguồn lực sẵn có bên cạnh việc xây dựng dự án mới. Tuy nhiên, mỗi phương án cần được đánh giá về chi phí cải tạo, vị trí, khả năng kết nối giao thông và mức giá thuê dự kiến để bảo đảm nhà ở thực sự đến được với người cần.

Trong dài hạn, thị trường nhà ở TP.HCM cần phát triển đa dạng hơn giữa nhà ở xã hội để bán, thuê mua và cho thuê. Khi người lao động có thêm lựa chọn phù hợp với thu nhập và nhu cầu từng giai đoạn, áp lực sở hữu nhà bằng mọi giá có thể giảm bớt.

Với kế hoạch hàng chục nghìn căn hộ trong những năm tới, thước đo quan trọng không chỉ là số dự án được phê duyệt hay khởi công, mà còn là số căn hoàn thành, mức chi phí người dân phải trả và khả năng tiếp cận nhà ở ổn định. Đây sẽ là yếu tố quyết định hiệu quả thực chất của chính sách phát triển nhà ở xã hội tại TP.HCM.